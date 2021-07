Får låssettingsfritak fra i dag

Fiskeridirektoratet har 1. juli gitt tidsbegrenset fritak ut året fra kravet om låssetting i makrellfisket. Fritaket kommer etter påtrykk fra Fiskarlaget.

Det melder fiskarlaget. Norges Fiskarlag viste i sin henvendelse til direktoratet til at det i utøvelsesforskriften er et krav om at all samfisket fangst skal låssettes – og til at det de siste årene har vært gitt et midlertidig fritak fra kravet til låssetting i fisket etter norsk vårgytende sild.

– Nødvendig med avklaring

– Vi gjorde det klart at det var nødvendig med en avklaring, og ikke minst nå når den mindre kystflåten allerede er godt i gang med sitt makrellfiske, herunder samfiskefartøy.

I brevet som ble oversendt for noen uker siden viste vi til at enkelte av fangstområdene i Nord-Norge, som for eksempel Vestfjorden, og andre større fjordsystemer, er fartøyene eksponert for værmessige utfordringer som gjør at låssetting i slike mer åpne havområder tidvis ikke er særlig egnet.

Fikk avklaring i dag

For å legge til rette for at også samfiskefartøyene kan gjennomføre sitt makrellfiske mest mulig smidig og rasjonelt, slik situasjonen er rundt årets makrellfiske, bad vi derfor om at det ble gitt tidsbegrenset fritak fra påbudet om låssetting av makrellfangster som er samfisket, slik en har hatt i fisket etter nvg-sild. Torsdag 1. juli kom altså avklaringen som innebærer at det innføres et tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting i fisket etter makrell for resten av dette året.

– Vi er glad for denne avklaringen og dette vil ha mye å si for gjennomføringen av makrellfisket for denne flåtegruppen, sier leder Kjell Ingebrigtsen.