Får mange nye medlemmer

Fiskarlaget har den siste uken sendt ut velkomstpakker til mer enn 50 nye medlemmer. Hygienepermen og Sikkerhetsstyringssystemet vårt er også sterkt etterspurt.

Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag har den første OL-uken hatt fullt opp med å ønske nye medlemmer velkommen.

-Vi har den siste uken pakket og sendt ut drøyt 50 velkomstpakker til våre nye medlemmer, forteller Marianne Sandstad.

De nye medlemmene får en ekte fiskar-caps og en anvendelig buff i sin velkomstpakke, samt informasjon om blant annet medlemsfordeler i organisasjonen.

- Gode tilbakemeldinger

- Yrkesfiskere som vil være med i Fiskarlaget er for oss den beste annerkjennelsen av det arbeidet vi gjør for å tilrettelegge og bistå med alle deler av drift og ansettelse i fiskeriene. Jeg er derfor veldig godt fornøyd med rapportene fra Trondheim, sier leder Kjell Ingebrigtsen på telefon mellom to møter i Oslo.

Han deltar denne uken under årsmøtet til Fiskebåt onsdag og torsdag og begge dagene og begge disse dagene, samt tirsdag har han sammen med generalsekretær Otto Gregussen også klemt inn fire andre møter med Arbeiderpartiet, Havforskningsinstituttet, Råfisklaget og representanter for redningstjenesten.

Kjell Ingebrigtsen forteller at også fremtidige fiskere er blant de nyinnmeldte.

-Det er flere ungdommer fra fiske og fangst som har meldt seg inn. Dette tar jeg også som et positivt tegn på at ungdom er opptatt av tilbudet og arbeidet som organisasjonen gjør for å tilrettelegge hverdagen og løse utfordringer og problemer for de som arbeider på sjøen, sier han.

Mange typer pakker

Norges Fiskarlag har ikke bare hatt gleden av å ønske nye medlemmer velkommen ved starten av den viktige skreisesongen.

- Vi har også ekspedert flere titalls bestilte eksemplarer av de to kvalitets- og fagsystemene som Knut Eriksen og Marianne Sandstad viser frem på bildet.

- Både Hygienepermen, som er en gratis medlemsfordel, og Sikkerhetsstyringssystemet, har gått ut i et jevnt sig de siste ukene, forteller Sandstad.