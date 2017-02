Får mer å fiske på

Årets kvoter er endelig klare etter at Fiskeridirektoratet har ferdigsummert 2016. Det gir 2515 tonn mer torsk, 11470 tonn mer hyse, mens seikvoten kan påplusses 770 tonn.

Fiskeridirektoratet melder at de har justert fartøykvotene i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N. I tillegg har Fiskeridirektoratet besluttet å øke overreguleringen for fartøy i lukket gruppe som fisker etter sei.

Fiskeridirektoratet anser fangststatistikken for 2016 å være komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2016 og 2017. Summeringen viser at man dermed kan fisker både mer torsk, hyse og sei.

Torsk

Totalkvoten av torsk ble ikke fullt utnyttet i 2016, og det overføres dermed 2 515 tonn til norsk totalkvote for 2017. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 414 526 tonn torsk i 2017.

Hyse

Totalkvoten av hyse ble ikke fullt utnyttet i 2016. Ved årsskiftet gjenstod 23 939 tonn hyse, og dette innebærer at 12 469 tonn ikke kan overføres til 2017. 11 470 tonn overføres, og totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 128 335 tonn hyse i 2017.

Sei

Totalkvoten av sei ble ikke fullt utnyttet i 2016, og det overføres dermed 770 tonn sei slik at totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør 135 220 tonn sei i 2017.

Fiskeridirektoratet går ikke inn for å endre modell for overregulering i lukket kystgruppes fiske etter sei. På grunn av lav fisketakt blir overreguleringen justert opp for fartøy over 11 meter hjemmelslengde. Utviklingen i fisket vil bli fulgt nøye for å vurdere eventuelle endringer i maksimalkvotene.