Får mer støtte i kampen mot fiskerikrim

Norges initiativ i kampen mot fiskerikriminalitet får økt oppslutning. Nå har Chile sluttet seg til initiativet som det første Latin-Amerikanske landet.

- Havet er en viktig kilde til mat, arbeidsplasser og velferd. Organisert fiskerikriminalitet er et problem som trenger global oppmerksomhet. Norge har tatt initiativ til en internasjonal erklæring mot fiskerikriminalitet og jeg er glad for at oppslutningen rundt denne øker, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Onsdag møtte fiskeriminister Harald T. Nesvik sin chilenske kollega Román Zelaya, viseminister for fiskeri og havbruk i Chile. Han signerte den norsk-initierte internasjonale erklæringen mot fiskerikriminalitet, da han besøkte havbruksmessen AquaNor i Trondheim denne uken.

- Chile er det første latinamerikanske landet som har signert erklæringen. De har store havområder og ansvaret for betydelige fiskeriressurser, og jeg er glad for at de støtter vår kamp mot fiskerikriminalitet. Og jeg håper flere av deres naboland vil følge etter, sier fiskeriminister Nesvik.

I tillegg til Norge har femten stater fra Europa, Afrika, Latin-Amerika og Stillehavet sluttet seg til erklæringen, som ble lagt frem på en konferanse om fiskerikriminalitet i fjor høst.

- Norge har jobbet mot fiskerikriminalitet i mange år, nå vil vi ha det internasjonale samfunnet og FN på banen. Dersom vi skal bekjempe kriminalitet til havs må vi få internasjonal anerkjennelse for at dette er et problem, sier fiskeriministeren.