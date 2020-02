Får ny daglig leder

Geir-Ove Kristensen fra Fauske blir ny daglig leder i tradisjonsrike Slip1 AS, som nå endrer navn til MOEN Steigen.

I desember ble det kjent at trønderske MOEN gikk sammen med industribygger Tarald Sivertsen om å videreutvikle det tradisjonsrike skipsverftet i Helnessund, som i mer enn 60 år har levert vedlikeholds- og verkstedtjenester til fiskeri- og oppdrettsbransjen. Nå endrer verftet navn til MOEN Steigen og blir MOEN-merkevarens første tydelige servicestasjon utenfor Trøndelag.

Fra fjell til sjø

Samtidig med navneskiftet er Geir-Ove Kristensen (54) ansatt som daglig leder for MOEN Steigen. Kristensen kommer opprinnelig fra Steigen, men har i det siste vært bosatt i Fauske. Nå er han på flyttefot tilbake til Steigen, hvor han har kjøpt seg hus.

– Denne utfordringen kunne jeg ikke si nei til. Vi har alle muligheter for å lykkes med et opprustet skipsverft nært et stort marked i havbruksbransjen. Jeg ser fram til å komme i gang, sier Kristensen.

Kristensen har bakgrunn fra mange bransjer og næringer og fagbrev som anleggsmaskinreparatør, tunell- og fjellsikring og akvakultur, i tillegg til havbruksstudier fra Universitetet i Nordland. I perioden 2010-2019 jobbet han i MOWI. Til MOEN Steigen kommer han fra Fjell- og Skredsikring AS. Kristensen tiltrer allerede mandag 2. mars.

Strategisk plassert

MOEN Steigen ligger strategisk plassert i fiskeri- og oppdrettsfylket Nordland og har i dag ni ansatte. Verftet har de senere årene omsatt for om lag 15 millioner kroner, samtidig som det er investert i ny og moderne båthall og slippvogn for båter inntil 60 tonn.

– Sammen med de ansatte har vi utviklet MOEN Steigen til en fremtidsrettet virksomhet. Med Geir-Ove Kristensen på plass til å lede arbeidet lokalt og MOEN som solid industriell partner, kan vi tilby en servicestasjon med all den kompetansen som fiskeri- og havbruksnæringen trenger her i Steigen, sier styreleder Tarald Sivertsen i en pressemelding.

Investerer for å ta større båter

Gjennom snart 100 års uavbrutt verftsvirksomhet er MOEN en godt etablert merkevare i fiskeri- og havbruksflåten. Konsernet har sin hovedvirksomhet på Namdalskysten, og omsatte i fjor for over 100 millioner kroner. Arbeidsstokken på 90 innehar over 300 fagbrev og sertifikater.

– Nordland er landets viktigste fiskeriregion og laksenæringen i fylket er tredoblet på under 20 år. MOEN ønsker å styrke det maritime tjenestetilbudet i Nordland med utgangspunkt i Steigen, sier Are Brekk, konsernsjef i MOEN.

MOEN Steigen har ny båthall med plass til to katamaraner eller tre enkeltskrogsfartøyer samtidig, god kai kapasitet, verkstedhall og eget maskin- og hydraulikkverksted. Gjennom MOEN styrkes den tilgjengelige kompetansen i Steigen betydelig.