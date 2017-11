Får redningsskøyte

Da Høyre og FrP ble enige med KrF og Venstre i forliket om statsbudsjettet, innbefattet det også ei ekstra redningsskøyte til Finnmark.

Foto: Redningsselskapet

KrF gis æren for at redningsskøyte til Mehamn blir en realitet over nyttår. Verken FrP, Høyre eller Venstre hadde denne posten med i sine forslag til statsbudsjett.

Fra før av har SV, Sp og Ap støttet Redningsselskapet i denne prosessen.

«Peter Henry von Koss» vil få sin base i Mehamn etter endt oppdrag med båtflyktninger i Middelhavet, melder ifinnmark.no (bak betalingsmur).

De tre båtene Redningsselskapet har i dag, er plassert i Båtsfjord, Havøysund og Sørvær, pluss ei frivillig skøyte i Alta.

Leder Rune Wedding i Redningsselskapet i Finnmark har tidligere uttalt til samme nettsted at beredskapen ikke er god nok i dette området. Det går for lang tid før redningsskøytene når fram.

Da ekstrapotten ble kjent, var det jubel i Redningsselskapet.

– Dette er en anerkjennelse av vårt viktige arbeid for bedre sjøsikkerhet i nordområdene og resten av landet, sier generalsekretær Rikke Lind.

– Vi som er tillitsvalgte for de sjøansatte i Redningsselskapet mener at det å prioritere flere redningsskøyter, vil møte beredskapsutfordringene i nordområdene på en samfunnseffektiv måte. Vi er 200 sjøfolk som jobber på redningsskøytene langs kysten vår. Av egen erfaring ser vi hvor viktig vårt bidrag er for beredskapen. I dag jubler vi for at Stortinget har lyttet til våre råd og prioriterer Redningsselskapet og en ekstra redningsskøyte i Finnmark, sier hovedtillitsvalgt i Det Norske Maskinistforbund Anders Ödman.

I Mehamn er det også glede over beslutningen.

– Dette er veldig viktig for fiskernes sikkerhet og øvrige beredskap til sjøs. Og som kommune er vi selvsagt tilfreds med at redningsskøyta skal plasseres i Mehamn. Vi har gjort det klart at vi vil legge forholdene svært godt til rette. Om ikke lenge har vi ny flytekai på plass. Den er ferdig produsert, men leverandøren hadde glemt å søke Kystverket om godkjenning. Derfor tar det litt ekstra tid. Vi regner med at flytekaia er på plass rundt nyttår, sier ordfører Trond Einar Olaussen til ifinnmark.no.