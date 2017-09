Får russisk oppbacing

Den russiske organisasjonen «Fiskeindustriunionen» gir Norges Fiskarlag full støtte i kampen mot oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Foto: Jan-Erik Inderstrand

I forbindelse med regjeringspartienes sonderinger mot øvrige partier etter årets Stortingsvalg, sendte Norges Fiskarla fredag brev til statsminister Erna Solberg, samt leder i Arbeiderpartiet og opposisjonsleder Jonas Gahr Støre, angående regjeringens og Arbeiderpartiets ønske om konsekvensutredning av LoVeSe.

Her dokumenterer Fiskarlaget at det ikke bare er en snever krets som er motstandere, og legger ved det brevet fra den russiske organissjonen hvor det ikke legges skjul på russernes syn.

I brevet fra den russiske Fiskeriindustriunionen til Norges Fiskarlag sier generaldirektør Nikolai Demianenko at de fullt og holdent støtter Norges Fiskarlags standpunkt om at det ikke må settes i gang petroleums- og leteaktivitet i områdene Nordland VI, Nordland VII, Troms II og Mørebankene. Dette begrunnes med at disse områdene er svært viktige gyte- og fangstområder og en aktivitet i disse områdene kan få store negative konsekvenser for fiskerinæringen både i Norge og Russland. Dette er områder som må behandles særskilt og er viktige både for norske og russiske fiskere.

– Uttalelsen fra den russiske Fiskeriindustriunionen understøtter på alle måter Fiskarlagets syn i saken, og den er dermed nok et fagtungt innspill til Solberg-regjeringens videre vurdering og håndtering, sier leder av Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.