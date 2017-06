Får servert fisk

Fisk står øverst på menyen når Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sammen med stortingskandidat Åsunn Lyngedal fra Narvik i dag kommer til Øksnes.

De to politikerne vil får en full presentasjon av nysatsingen som Primex Norge er godt i gang med i Myre havn.

- I tillegg vil vi også fokusere på transport av varene våre ut fra kommunen, sier ordfører Karianne Bråthen som ser frem til det hun beskriver som en historisk begivenhet.

- Så vidt vi har kjennskap til har aldri tidligere en statsministerkandidat for Arbeiderpartiet besøkt Øksnes i valgkampen, så dette er unikt.

Bakgrunnen for at Støre besøker Øksnes er også noe utradisjonell. En drøy uke etter at Yngve Hansen var blitt valgt til leder i partilaget var han på landsmøte i fagorganisasjonen sin, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), hvor også Støre var innom. Fra talerstolen inviterte så Hansen partilederen til å besøke Øksnes, og fikk fra samme talerstol svar fra Støre om at et slikt tilbud kunne han ikke si nei til.

-I invitasjonen hadde vi flere forslag til hva Støre kunne benytte besøket til, deriblant å gå dronningruta sammen med ordføreren. Det lar seg dessverre ikke gjøre denne gang grunnet knapp tid, men Øksnes Arbeiderparti vil uansett oppfordre Jonas om å ta denne turen om anledningen skulle by seg, gjerne som rekreasjon fra sin vanlige hektiske hverdag, sier Hansen.