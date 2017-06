Får ta 10.000 tonn

Havbrislingkvoten er satt til 10 000 tonn for 2017 og fisket kan starte etter 1. august 2017.

Foto: Scanfishphoto

Påmeldingsfristen for fisket etter havbrisling er satt til 30 juni 2017. Fartøy som var påmeldt for fiske i 2016 er automatisk påmeldt for fiske i 2017.

Se hele trekningslisten for 2016 her:

39 fartøy tok utseiling eller hadde tilbud om utseiling for 2016, så første båt som kan utseiling i 2017 er fartøy nr. 40 på listen ovenfor. Nye påmeldinger for året vil bli lagt etter siste båt på listen , mens da de som deltok i fiske eller hadde tilbud om utseiling vil komme på listen deretter, melder sildelaget.