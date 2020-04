Får ta båtførerprøven hjemme i stua

På grunn av korona-situasjonen kan du nå ta båtførerprøven hjemme i din egen stue. Men glem jukselapp. For det hele vil bli videoovervåket.

På grunn av korona-situasjonen har testsentrene som tilbyr eksamen til båtførerprøven måtte stenge dørene inn til videre. Men nå skal en nettbasert og videoovervåket test sikre at folk likevel får tatt båtførerbevis, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

Venter økt trafikk

Hvert år tar rundt 25.000 personer eksamen i båtførerprøven. Dette er kunnskap som Sjøfartsdirektoratet mener er viktig for å være trygg når på sjøen. Og i år vil nok de fleste nordmenn feriere her i Norge, dermed vil brukien av sjøen øke.

- Sjøfartsdirektoratet er forberedt på at flere vil benytte fritidsbåtene sine, eller gå til innkjøp av nye båter i år. Da er det viktig at det er muligheter for å tilegne seg nødvendig teoretisk kompetanse, sier seksjonssjef for fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet, Petter Andre Søreng.

For at testvirksomheten ikke skal stoppe helt opp på grunn av koronasituasjonen, vil Sjøfartsdirektoratet tillate at båtførerprøven blir gjennomført videoovervåket via internett, i en avgrenset periode. I første om gang ut juni 2020.

-Målet med denne løsningen er at de som nå har forberedt seg til å ta prøven skal få fullføre, sier Søreng.

Videoovervåkes

Det er firmaet Norsk Test AS som har utviklet løsningen, og som skriver ut båtførerbevis på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Bernt Nilsen fra Norsk Test framholder i pressemeldingen at dette er et godt utprøvd system som blant annet overvåker kandidatene med to videostrømmer. Testlederen vil da kunne følge med på video av ansiktet til den som tar testen, samt se video av oppsettet i hjemmet til kandidaten.

-Testen vil bli tatt opp, slik at testlederen kan spole tilbake og se gjennom i etterkant. Dette skal sikre at det ikke skjer juks. Vår erfaring er at denne testformen fungerer bra, og at overvåkning er vel så god her som ved en vanlig båtførerprøve. Vi vil selvsagt gjennomføre en teknisk sjekk sammen med deltakeren før vi starter opp, for å se at alt fungere som det skal, legger Nilsen til.

Dersom det igjen blir mulighet med vanlig gjennomføring av testene ved fysisk oppmøte før juli, vil den nettbaserte løysingen bli et parallelt alternativ i denne perioden.