Får tett program i Spania

FN-konferanse, utstilling, bedriftsbesøk og politiske samtaler med sin spanske kollega. Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik får et tett program når han besøker Spania rett over helga.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik besøker Vigo i Spania i tidsrommet 30. september til 1. oktober. Han skal blant annet ha politiske samtalar med Spanias landbruks-, fiskeri- og matminister, Luis Planas.

Nesvik skal også delta på en FN-konferanse, besøke utstillingen Conxemar samt på besøk til bedriftene Optimar og Cabomar.

-Spania er et av EU sine viktige medlemsland innen fiskeri. Landet har stor interesse i bytteavtalen og torskekvoter i Barentshavet. Brexit får konsekvenser for samarbeidet om forvaltningen av fiskebestandene i nord-øst Atlanteren. Vi har etablert en god dialog med Storbritannia og har allerede et godt samarbeid med EU, men dialog med medlemsstatene er også viktig, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Tettere samarbeid om fiskerikontroll vil også være tema under de politiske samtalene.