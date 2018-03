Får ti prosent mer for torsken

Kurth Anders Slettvoll har all grunn til å smile. I år har nemlig fiskerne fått ti prosent mer for torsken enn for ett år siden. I gjennomsnitt har torskefangsten oppnådd en kilopris på kroner 25,55.

Foto: Erik Jenssen

Den siste oversikten fra Norges Råfisklag viser en kraftig økning i torskeprisene.Dermed veier det opp for redusert kvantum.

Litt ned forrige uke

Råfisklagets omsetning i uke 11 nådde 517,4 mill kroner, viser de foreløpige tallene. Av det kom 123,7 millioner kroner etter landinger fra utenlandske båter, mens 393,7 millioner kroner kom fra norske båter. Foredelinen viser at ferskt råstoff utgjorde 371,1 millioner kroner mens 22,5 millioner kroner kom fra fryst.

Kvantum og pris i årets første 11 uker.

Ukeomsetningen var litt ned fra uka før, som endte på 553,3 millioner kroner, hvorav norske landinger utgjorde 455,7 mill kroner fordelt med 406,4 millioner kroner på fersk og 49,2 millioner kroner på fryst råstoff. Landinger fra utenlandske båter kom da opp i 97,6 mill kroner. Omsetningen i uke 11 i fjor var 445,6 millioner kroner, av det var 362,9 millioner kroner for norske båter (303,3 fersk/59,6 fryst).

Ligger foran

- De siste 5 ukene har vi hatt ukeomsetning fra 458,5 til 553,3 millioner kroner, med tre av ukene over 500 mill kroner. Med det ligger vi godt an hittil i år tall, heter det i ukerapporten.

Til sammen har Norges Råfisklag nå passert ei totalomsetning på fire milliarder kroner pr uke 11, mot 3,7 mrd kroner til samme tid i fjor.