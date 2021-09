Får tilbake inndratt fangst

Fiskeridirektoratet opphever et inndragningsvedtak på 108 000 kroner mot fisker Kåre Bjarne Marøy. Nå kan fire fire andre fiskere forvente seg samme utfall.

Etter at Norges Fiskarlag satte sine advokater på sakene, endte det med at inndraginger ble frafalt skriver organisasjonen. Det ble tatt meget godt imot av fisker Kåre Bjarne Marøy som eier fartøyet «Skarv» fra Vestland, som nå kan innkassere leppefiskfangsten verdt 108.000 kroner.

Båten er registrert i Bøvågen i Alver kommune nord for Bergen. Fordi eieren i 2020 ikke sendte inn melding om leveringsavtale i leppefisket ble det gjort vedtak om å inndra all fangstverdi for 2020.

Manglende kopi

Norges Fiskarlags advokat Bjørn Kvello bisto i saken. Inndragningsvedtaket ble gjort av Fiskeridirektoratets regionkontor og ble klaget inn for Fiskeridirektoratet sentralt, som nå har opphevet vedtaket.

Årsaken til at Fiskeridirektoratet har endret praksis begrunnes i hovedsak med kontrollhensyn. Direktoratet finner ikke lenger at dette hensynet svekkes ved at kopi av avtale ikke sendes til Fiskeridirektoratet før fisket starter. Av denne grunn er kravet ikke foreslått videreført i deltakerforskriften for 2022.

Direktoratet har på denne bakgrunn kommet til at manglende innsending av kopi av leveringsavtale ikke er en overtredelse som skal danne grunnlag for administrativ inndragning etter havressursloven § 54.

Advokat Bjørn Kvello sier direktoratet tydeligvis har innsett at det ikke er rimelig å fatte inndragningsvedtak der det kun skjer bagatellmessige overtredelser av regelverket med store konsekvenser for fisker.

– Jeg viser til avgjørelsen som advokat og kollega Ståle Hellesø har gjort i tilsvarende saker for flere av våre medlemmer. Resultatet i denne opphevelsen er også i tråd med det som er foreslått i den aktuelle høringen om endringer i havressursloven § 54, påpeker Bjørn Kvello.

Fire tilsvarende saker

I den aktuelle saken var det altså vedtatt inndragning av fangstverdi i leppefisket på kr. 108 000. I de øvrige fire sakene der Fiskarlagets to advokater har bistått medlemmer er det er sendt ut varsel om inndragning av mer enn to millioner kroner i fangstverdi.

Sak 1: Kontroll fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste 3. august 2020. Varsel om inndragning på kr. 593 452,79.

Sak 2: August 2021, leveringsavtale ikke meldt inn og det er varslet inndragning av kr. 133 339,98.

Sak 3: Samme forhold som over: Varsel om inndragning av kr. 914 464.

Sak 4: Samme forhold som over. Varsel om inndragning av kr. 693 381.

Ståle Hellesø sier at hans vurdering er at det må legges til grunn likebehandling i alle fem sakene og at det derfor er naturlig at alle de fem vil få medhold i sine klager og slippe inndragning.