Får vaskemaskiner i trålen

Lofotingen Geir Bjørnar Solhaug (57) i Oslo får vaskemaskiner og sykler i trålen, i tillegg til reker. Og han må selv betale for å bli kvitt søpla.

- Vi som er yrkesfiskere i indre Oslofjord strever med en del meget spesielle problemstillinger, medgir utflytta lofotværing Geir Solhaug, som for tida er leder for indre Oslofjord Fiskerlag. Nå slår laget alarm om framtida for yrkesgruppen i denne spesielle fjorden, i en del av landet der folk knapt vet at yrkesfiskerne eksisterer.

Nylig var Solhaug på fiskeriministerens kontor, for å drøfte de spesielle problemene. Men få timer senere var fiskeriminister Geir Inge Sivertsen gått av...

Sykler og halve båter

- Forleden fikk jeg noe stort og tungt på flere hundre kilo som hadde hengt seg fast i bruket. Jeg gjetter på at det må ha vært en tjukk presenning på 15-20 kvadratmeter. Etter mye strev, måtte jeg til sist bare skjære den av og la den gå. Det var ikke sjanser til å få «udyret» opp på dekk, forteller Solhaug til Kyst og Fjord.

Få, om noen, merker miljøproblemene i Oslofjorden bedre enn fiskerne. Vaskemaskiner, sykler og halve båter havner i reketrålen. Som regel får fiskerne skrotet opp på dekk og får det på land, kjører det på fyllinga – og betaler selv for miljøjobben de utfører:

Betaler selv for opprenskingen

Først betaler de bompenger til og fra fyllplassen, og vel framme betaler de for å få levere avfallet. Og siden de er selvstendig næringsdrivende og kommer i embeds medfør, betaler de ekstra, med et minimumsgebyr på 480 kroner.

- Det er jo ikke vanlig næringsavfall vi kommer med, men slik er reglene, sier Solhaug, som ikke tror det er videre enkelt å få innført særordninger for fiskere som kommer med andres søppel. I skarp motsetning til alle andre som driver med organisert opprydning langs denne fjorden.

Dumpes midtfjords

- Det mest underlige er at så mye av dette avfallet befinner seg midt ute i fjorden. Bilvrak og annet skrot lempes for det meste utfor kaikanten, men påfallende mye fraktes også ut på fjorden og dyttes over bord. Nå foregår det mye strandrydning langs denne fjorden, men gjett om det også finnes søppel i dypet som ingen av strandrydderne kan se.

Selv har ikke Oslos fjordfiskere noen egen renovasjonsordning, i motsetning til hva som er vanlig i en lang rekke andre norske fiskerihavner. Men her jobbes det med saken, og det er håp om at man får i stand en ordning der havnebetjenten en gang i uka kan ta med en sekk med husholdningsavfall fra den lokale fiskeflåten.

Langt fra allfarvei

Solhaug, opprinnelig fra Vågan i Lofoten, står i spissen for en håndfull fiskere som befinner seg «langt fra allfarvei» i fiskeri-Norge. På den annen side er det gjerne denne gjengen som fronter næringa når media skal ha en kjapp sak og trenger en uttalelse fra en fisker. Solhaug tror det er viktig at landet kan beholde det lille som er igjen av et yrkesfiskermiljø, midt i hovedstaden. Gjengen rundt Solhaug har Oslo Fisketorg i Pipervika rett under Oslo rådhus som base, der det fortsatt foregår salg av reker rett fra båten, et miljø som noen i området vil ha bort.

I tillegg til Pipervika disponerer gjengen ei kai et godt stykke lenger ut i fjorden, der «bifangsten» som har havnet i bruket samles opp. Jevnlig kjøres skrotet på fyllinga en times unna når kaia er full. Innsatsen er neppe ubetydelig, i forhold til de organiserte strandryddingsaksjonene langs strendene.

- Hvor mange slike turer til fyllinga jeg har tatt? Jeg aner ikke. De kan knapt telles, sier Solhaug.