Færre utenlandske landinger

Økt omsetning for norske båter så langt i år, men reduksjon for utenlandske.

Det melder Norges Råfisklag.

Omsetningen for norske båter i år er fordelt med 3.032,0 mill kroner på fersk og 1.048,5 mill kroner på fryst, mens fordelingen i fjor var 2.938,5 mill kroner på fersk og 794,7 mill kroner på fryst. Det er dermed fryst fisk som fremdeles står for det meste av omsetningsøkingen for norske båter, melder laget på sine nettsider.

- Omsetningen av fersk fisk var også sist uke noe værhindret, og i tillegg har stadig flere av båtene avsluttet sitt fiske fordi de har tatt sine kvoter eller nærmer seg kvotetaket, heter det videre i ukesrapporten.

Likevel ble 14.480 tonn fersk torsk landet i uke 14 til verdi 215,6 mill kroner, snittpris kr 22,18 pr kg, som var ned 24 øre pr kg sammenlignet med uka før. Av torskekvantumet var 5.570 tonn levert i Lofoten, bare godt og vel halvparten av kvantumet uka før, reduksjon også for Vesterålen, mens det var økte landinger i Finnmark og Troms.

Den geografiske fordelingen av landingene framgår av tabell 3, der også redskapsfordelingen framgår. Av landingene i Lofoten, var 2.600 tonn tatt på garn, 1.630 tonn på snurrevad, 730 tonn på juksa og 600 tonn på lina. I Vest-Finnmark var fordelingen 1.410 tonn på snurrevad, 1.320 tonn på garn, 530 tonn på juksa og 140 tonn på lina. I Øst-Finnmark var 1.380 tonn tatt på garn, 710 tonn på snurrevad, 140 tonn på juksa og 100 tonn på line/autoline.