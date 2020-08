Familierederi i god stim

Kristoffersen Fiskebåt AS på Myre har levert million-resultater hvert eneste år side 2015. Anskaffelsen av ny «Gunnar K» preger til en viss grad resultatet for de siste to årene. I fjor hadde likevel Myre-rederiet 4,7 millioner i årsresultat etter at skatten var betalt.