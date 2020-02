- Fangstdagbøkene utfordrer rettssikkerheten

Fiskarlaget Nord mener at det er et problem at det største kontrollfokuset i dag oppfattes å være på fangstdagbokføring. Fangstdagbokkontrollen utfordrer fiskerens rettssikkerhet.

Styret i Fiskarlaget Nord behandlet i møte den 23. februar 2020 høring av NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll. Det ble vedtatt følgende:

«Styret i Fiskarlaget Nord viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring av NOU 2019:21 «Framtidens fiskerikontroll».

Det er et grunnleggende behov for styrking av ressurskontrollen og styret er tilfreds med den grundige gjennomgang av dagens kontrollregime som ligger bak høringsnotatet. Styret er også positive til at de negative konklusjoner om dagens kontroll som er gjort følges opp med både kortsiktige og langsiktige forslag til løsninger på sentrale utfordringer.

Automatisert dokumentasjonssystem og offentliggjøring av data

Styret mener et dokumentasjonssystem som legger til rette for bedre tverretatlig samarbeid vil kunne styrke en helhetlig kontroll av fiskerinæringen.

Automatisering fremstår på generelt grunnlag hensiktsmessig. Automatisering og bruk av ny teknologi er effektivt, det bidrar til bedre oversikt, det gjør hverdagen enklere for brukerne og det eliminerer faren for personlige feil.

Det er i den forbindelse grunn til å påpeke at dagens manuelle meldeplikter for flåteleddet oppfattes å utfordre fiskerens rettssikkerhet. Alle nye løsninger bør være innrettet slik at aktørene som skal bruke disse kan oppfylle sine plikter på en enkel og forutsigbar måte.

Manuell registreringsplikt, herunder estimering av fangstmengde om bord, oppfattes å ha for stor oppmerksomhet i ressurskontrollen. Det må være en overordnet målsetting med et nytt kontrollregime og få mer målrettet fokus mot reell kriminalitet.

I den grad det skal stilles krav om rapporteringsutstyr og annet utstyr i flåteleddet, så er det flere forhold det må være bevissthet rundt. Kostnadssiden må ikke være uforholdsmessig. Det må tas høyde for at de ulike flåteledd har ulike forutsetninger. Det må også tas i betraktning at fisket skal kunne foregå i områder med varierende grad av nett- og satellittdekning. Det bør stilles differensierte og tilpassede krav.

Det bemerkes at Fiskarlaget Nord mener det bør stilles krav om AIS for alle fartøy, som vil være et viktig verktøy i forhold til både kontroll og sikkerhet.

Styret er særlig skeptiske til forslaget om at det skal være en målsetting og avregne kvoter på fartøynivå mens fartøy ennå er på havet. En slik målsetting vil bidra til å sette økt fokus på fangstestimering, som ikke oppfattes å være hensiktsmessig. Dagens muligheter for fangstestimering er ikke presise nok til å brukes for kvoteavregning. Det er uklart hvilken teknologi og utsyr det enkelte fartøy må anskaffe seg for å nå en ambisjon om kvoteavregning på sjø. Det stilles spørsmål ved om det ikke er bedre å rette kontrollressursene mot de langt færre mottakene og sørge for løsninger som sikrer at korrekte landingsopplysninger registreres.

Et annet vesentlig forhold er at dersom det skal kvoteavregnes på sjø, så risikerer vi at fisker må binde seg til rund vekt med mageinnhold. Med henvisning til at vinterfaktor på torsk i dag er en av de store insentiver til ressurskriminalitet, så stilles det spørsmål ved om dette er en klok vurdering. Hvem har noe å tjene på en slik eventualitet? Styret mener det heller enn å skape insentiver for ressurskriminalitet, må være fokus på hvordan å luke insentivene ut. Dagens ordning med kvoteavregning i forbindelse med landing og seddelføring av fangst fremstår hensiktsmessig.

I forhold til offentliggjøring av data så er styret positive til åpenhet dersom dette kan styrke kontrollen av næringen. Det må naturligvis legges til rette for lovlig praksis i forhold til hvilken informasjon som skal deles offentlig.

Dokumentasjon og kontroll

Styret kan være positiv til elektroniske løsninger for fangstrapportering i alle flåteledd. Løsninger må differensieres og tilpasses den enkelte gruppe og manuelle registreringsplikter bør i så stor grad som mulig erstattes av automatiserte løsninger. Det gjentas at kontroll av fangstdagbokføring oppfattes å ha en for stor rolle i dagens ressurskontroll. Styret mener en tilpasset løsning for fangstrapportering også kan brukes til å melde om landingstidspunkt og annen informasjon som er nødvendig for å gjennomføre kontroll, herunder temperaturlogg.

I forhold til forslag til krav om måleutstyr for fangstregistrering så er tanken god, dersom det kan bidra til å fjerne tvil om hvorvidt fisker har estimert aktsomt, så lenge utstyret har vært brukt. Det må stilles tilpassede krav til de ulike fartøy.

Innføring av automatiske veie- og målesystemer ved landing oppfattes formålstjenlig. Det bør legges til rette for landing av rund fangst og likevel seddelføring i sløyd vekt. Det vises til Hovden-dispensasjonen og den løsning som er utviklet der som et eksempel på en mulig løsning. Kvoteavregning bør ta utgangspunkt i sløyd vekt multiplisert med offisiell omregningsfaktor.

Registrering av antall individ som tas om bord kan fremstå komplisert. Det må i alle tilfeller være knyttet til spesifikke fiskeri. Krav om rapportering av individer må ikke innføres før det finnes teknologi som kan gjøre denne øvelsen automatisk. Styret har ikke oversikt over hvilke løsninger som er tilgjengelig og relevant for de respektive flåtegrupper. Det bør ikke legges store utgifter på fisker.

Styret har ingen innvendinger mot kameraovervåkning ved mottak så lenge dette ellers er forenelig med personvernlovgiving.

Registrering og rapportering av mannskap fremstår fornuftig, ikke minst i et sikkerhetsperspektiv.

Bedre organisering

Det må kunne legges til grunn at dagens organisering av fiskerikontrollen ikke fungerer tilfredsstillende.

Styret vil påpeke betydningen av å ivareta og ta med seg videre de delene av ressurskontrollen som oppfattes å fungere. Det vises til salgslagenes kontrollvirksomhet som spiller en viktig rolle i dag. Vi må ikke gjennom omorganisering risikere å miste denne kompetansen. Oversikt over pengestrømmen i næringen er vesentlig for kontrollen, og et viktig argument for å beholde salgslagenes direkte involvering.

Styret vil påpeke at koblingen mellom oppgjør og kvotekontroll i dag oppfattes å gi et effektivt resultat. Det stilles spørsmål ved om disse funksjonene bør splittes. Skal oppgavene deles bør konsekvensene først utredes nærmere.

Fiskeridirektoratet foreslås fortsatt å ha ansvaret for ressurskontrollen, selv om utvalget samtidig uttaler seg kritisk til hvordan oppgaven løses i dag. Det stilles spørsmål ved om den omorganisering som foreslås i Fiskeridirektoratet vil sikre den kompetanseheving og profesjonalisering som søkes.

Det må prioriteres for økt tverretatlig samarbeid. Dersom satsing på fiskerikontroll skal lykkes må det også settes av tilstrekkelig midler i de respektive etater og avdelinger til å kunne prioritere oppgaven. Det fremheves spesielt betydningen av å kontrollere arbeidstakerforhold i alle deler av næringen.

Selv om det skal satses på digitalisering og teknologi vil styret fremheve betydningen av også å ha en operativ kontroll.

Handheving og reaksjoner

Sovende reguleringer og bestemmelser fungerer mot sin hensikt. Det regelverket som settes må handheves.

Straffenivå må være egnet til å skape etterlevelse. Det må ikke lønne seg å drive på kant med regelverket og sanksjonsnivå bør settes med det for øyet. Vi må satse på de ærlige aktørene.

Aktører som blir tatt for alvorlige forsettlige overtredelser må kunne påregne både straff og tyngre administrative sanksjoner.

Bruk av administrative sanksjoner stiller særlige krav til forvaltningens profesjonalitet. Ved bruk av administrative sanksjoner må det være særlig oppmerksomhet på aktørenes rettssikkerhet.

Det bemerkes igjen at det er et problem at det største kontrollfokuset i dag oppfattes å være på fangstdagbokføring. Fangstdagbokkontrollen utfordrer fiskerens rettssikkerhet. Styret er kritisk til å skjerpe sanksjonsnivået for denne type overtredelser.

Konsekvenser og finansiering

Som et utgangspunkt er styret kritisk til at næringen skal pålegges økte avgifter for å styrke ressurskontrollen. Det forventes at det først og fremst søkes forbedring gjennom effektivisering, digitalisering og mer rasjonell bruk av eksisterende ressurser. En eventuell kontrollavgift bør begrunnes konkret.»