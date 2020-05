Fangstuke med solide laster

Blant de 21 fangstene som ble innmeldt fra tobisfeltene sist uke, var 480 tonn lavest kvantum.

- Atter en brukbar uke på tobisfiske med 18.100 tonn innmeldt. Dette er fra 21 fangster med kvantum fra 480 t som lavest, til 1.900 t som største fangst, framgår det av den siste ukerapporten fra Norges Sildesalgslag.

Fylles raskt

Foruten en fangst fra en svensk båt som har fisket i EU sonen, driftet et også de norske båtene sist uke på Vestbanken. Her ble det til sammen tatt 10.600 tonn kolmule, mens resultatet fra Inner Shoal endte på 7.000 tonn.

- I starten av uken var det få båter på feltet da flere var ferdige med sine kvoter. Fiskeridirektøren økte etter råd fra Havforskningsinstituttet den foreløpige kvoten med 40.000 t til 110.000 t onsdag. Dette var særdeles gode nyheter for å sikre kontinuitet for både fiskere og kjøpere, og stort sett alle båtene satte kursen mot tobisfeltet igjen.

Fisket gjennom uken har vært variabelt med best fangstrater tidlig i uken. I helgen har nordlig kuling hemmet fiske, skriver sildesalgslaget i rapporten.

Kvoteoversikten viser dermed at det nå er fisket 74.200 tonn. Basert på en gjennomsnittsfangst på 23.000 tonn de siste tre uker, og med 26 båter i aktivitet regner sildelaget med at totalkvoten snart vil være tatt.

- Vi får bare håpe at den kalde nordavinden ikke hemmer fisket for mye. Solskinn og varme er positivt for å samle rødåten slik at tobisen samler seg, kommenteres det i rapporten.

Det ventes for øvrig et endelig kvoteråd for tobis, etter at tobistoktet avsluttes i løpet av denne uken.

Ny fangstrekord:

Kolmulefisket går samtidig mot slutten. Her ble det innmeldt 5.700 tonn der mesteparten kom fra to færøyske fartøy med hele 4.600 t. Av disse har «Gitte Henning 1» innmeldt hele 3.300 tonn, noe som er fangstrekord i kvantum omsatt gjennom Sildelaget.

Disse fangster er tatt sør av Færøyene der det for øyeblikket er stor aktivitet fra et førtitalls båter fra ulike nasjoner.

- Fra «Kanten» har seks norske båter fisket 1.300 t kolmule før de satte kursen for tobis igjen. I det samme område er det tatt 1.700 t øyepål, 370 t strømsild og 50 t hestmakrell, framgår det av rapporten.

For makrellen er det fortsatt mager. Vinterlige temperaturer og nordlige vinder har sørget for at bare tre fangster fra Rogaland med knappe 6 tonn ble innmeldt sist uke.