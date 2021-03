Fant død person

Det er funnet en død person i leteområdet utenfor Landegode.

Hovedredningssentralen bekrefter nå at redningshelikopteret har funnet en omkommet person i leteområdet.

– Det stemmer. Han ble funnet av redningshelikopter (Sea-King) og bragt til Bodø, og er nå identifisert som den savnede, bekrefter Alf Hågensen, redningsleder hos Hovedredningssentralen Nord-Norge til Avisa Nordland.

Mannen ble funnet ikke langt fra stedet der redningsflåten ble funnet, omlag ti nautiske mil nordvest av Landegode fyr. Leteaksjonen er derfor avsluttet.

– Det er et veldig stort område å søke i, og i utgangspunktet er det små sjanser for å finne en person i et så stort område. Så det er veldig god innsats, sier Hågensen til avisen.

Leteforholdene var gode i dag, i motsetning til i natt da det var dårlig sikt og mørke.