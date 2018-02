Fant lodde utenfor Vardø

Lodda er på veg inn mot kysten for å Gyte. Havforskerne om bord på «Helmer Hansen» traff på gytemoden lodde nord for Vardø.

Foto: Havforskningsinstituttet

Havforskningsfartøyet Helmer Hansen kom over modnende lodde nord av vardø, lodde som var på vei til kysten for å gyte

Også ungsild fant de i trålen, skriver sidelaget som referer til Havforskningens FB sider.

– Vi fikk oss en liten overraskelse, rapporterer havforsker Harald Gjøsæter som er toktleder på vintertoktet i Barentshavet om bord i «Helmer Hanssen».

Vidare skriv han:

«Nord av Vardø kom vi over registreringane vist på ekkogrammet, og vi var ikkje seine om å setje ein pelagisk trål for å sjekke kva dette var, sjølv om vi var temmeleg sikre i dette tilfellet; dette er modnande lodde som er på veg mot kysten for å gyte. Derimot hadde vi ikkje venta å finne to år gamal sild i den same trålprøva, så i dette området står tydelegvis lodda blanda med ungsild.

Medan våre to samarbeidsfartøy, norske «Johan Hjort» og russiske «Fridtjof Nansen», har byrja arbeidet i russisk økonomisk sone og i Smottholet, har vi på «Helmer Hanssen» jobba oss nordetter havet nord for Varangerhalvøya sidan vi forlèt Kirkenes i førre veke. På vintertoktet er det først og fremst botntrål som gjeld. I tillegg samlar vi inn akustiske data og tolkar det vi ser av både botnfisk og pelagisk fisk.»