Fant makrell på Andfjorden

Etter at fisket på Vestfjorden dabbet av i forrige uke fant kystbåter noen flekker av makrell på Andfjorden natt til onsdag.

Kystbåtene «Barstein», «Snarsetværing» og «T. A. Senior» meldte på morrakvisten onsdag inn til sammen 107 tonn makrell. Fangstene ble kjøpt av Pelagia i Lødingen, der «Barstein» la til kai like før klokka 11.00 onsdag formiddag, med de to neste båtene like bak.

- Det er tidlig å si noe om kvaliteten, det er ikke tatt båtprøver ennå. Men vi har fått høre at det handler om stor, fin fisk, sier daglig leder i Pelagia, Trond Are Fenes til Kyst og Fjord.