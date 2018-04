Fant store mengder mikroplast

Da forsker Terje Van der Meeren skulle undersøke hvor mye fiskeegg det er i Repparfjorden i Finnmark, fant han mikroplast i rundt 25 prosent av prøvene som ble hentet opp fra fjorden.

Foto: Terje van der Meeren, Havforskningsinstituttet

Forsker Terje van der Meeren filtrerte store mengder sjøvann på jakt etter fiskeegg. Han senket en svær håv ned til 50 meters dybde, og dro håven rett opp gjennom vannet.

Hver gang filtrerte han cirka 12 kubikkmeter vann, og i bunnen av håven samlet det seg fiskeegg, algetråder, dyreplankton og annen biologisk materiale. I det siste har van der Meeren lagt merke til at der er mer enn biologisk materiale i prøvene, og han fant merkelige, fargerike tråder mellom fiskeeggene.

– Dette er fiber, eller tynne trådar som ser ut til å være av plast. Anslagsvis vil jeg si at det er slike fiber i en fjerdedel av håvtrekkene. Jeg ser det når jeg legger prøvene under mikroskopet, sier han.

Van der Meeren forsker eigentlig på fiskeegg og yngel, og han jobber blant annet med å kartlegge følgene av gruvedrift for torsken i Repparfjorden. Van der Meeren understreker at mikroplast ikke er hans forskingsfelt, og at han ikke har gjort ei eksakt opptelling, men han kan likevel skille plastfiber fra andre fiber når han ser på dem under mikroskopet.