Fantastisk laksesesong

Årets laksesesong i finnmarkselvene har vært fantastisk. Det viser tallene fra de største Fefo-elvene.

Foto: Havforskningsinstituttet

– Resultatene fra årets sesong viser blant annet at Vestre Jakobselv har hatt en fantastisk sesong, og er den største FeFo-elva i Finnmark med fangstrekord for andre år på rad, sier utmarksforvalter Steinar Normann Christensen i en pressemelding.

Det knyttet seg stor spenning til årets laksesesong som følge av den seine våren, men til tross for dette har flere elver hatt et svært godt fiske. Det er særlig i lakseelvene i østfylket at fisket har vært bra, heter det i pressemeldingen.

I Vestre Jakobselv ble det rekord både i antall og kilo. Også i Veidneselva, Skallelv og Bergebyelva ble det rekord.

– Det har vært en god utvikling over tid, og dette skyldes først og fremst en god og solid jobb utført av dyktige og dedikerte forpaktere av elvene og en god og langsiktig forvaltning, skriver Christensen.

I tillegg har det i 2015 og 2016 blitt satt rekorder i flere mindre elver, hvor fangsttallene først vil være klare i oktober. Kultiveringen av FeFo-elvene foregår blant annet ved at de store elvene med høy omsetning betaler høyere forpaktningsavgift. Deler av denne avgiften går til de mindre elvene, slik at forpakterne her får ressurser til å utvikle disse elvene til gode lakseelver.

– Det er mange FeFo-elver som sakte, men sikkert klatrer oppover. Det har jo, som vi gikk ut med i august, vært varierende. En del elver kom veldig seint i gang i år, og jeg vil nesten si at vi i enkelte elver har hatt et veldig godt fiske til tross for den seine våren, sier Christensen til Finnmarken.

Fremdeles vil det komme innmeldt fangster, men erfaringsmessig vil det utgjøre liten forskjell for de største elvene.