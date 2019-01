Feil beregning av nordsjøseien

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har oppdaget en feil i modellen som brukes til å beregne seibestanden i Nordsjøen.

I 2016 gjorde ICES en metoderevisjon av bestandsberegningsmodellen for sei i Nordsjøen. ICES har oppdaget at en feil da ble innført i modellen, melder Havforskningsinstituttet.

Feilen har resultert i at mengden sei ble overvurdert og påfølgende kvoteråd for høye. Dette har trolig gitt noe overfiske i 2017 og 2018. Seibestanden er likevel på et trygt, biologisk nivå.

ICES vil nå gjennomføre en ekstraordinær metoderevisjon for sei i Nordsjøen for eventuelt å gi et revidert kvoteråd for 2019. Dette er planlagt ferdig i løpet februar.