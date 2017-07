- Feil virkemiddel

Folkeaksjonen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja reagerer sterkt på virkemiddelbruk fra Samfunnspartiet på Røst.

Foto: Dag Erlandsen

Her har leder Øystein Meyer i det omtalte partiet satt opp en nidstang for å markere sin motstand mot oljeutvinning og mot manglende handlekraft fra politiske partier i Norge.

I praksis er et avskjært hestehode som er plassert på en høy stokk som ble brukt i vikingtiden for å fornærme sine motstandere.

I Bladet Vesterålen har leder Wenche Cumming i Folkeaksjonen følgende å si om denne markeringen mot oljeutvinning:

«Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja reagerer sterkt på Samfunnspartiets nidstang med et avkappet hestehode. De hevder de gjør dette for å vise sin forakt for de politiske partiene som vil åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring.

Folkeaksjonen er glad for støtte til saka vår, men å bruke slike groteske virkemidler skaper avsky, og satt i sammenheng med Folkeaksjonens arbeid, vil det kun bidra til negative holdninger.

Folkeaksjonen tar sterk avstand fra slike makabre «stunt» for å sette fokus på et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og vi ber Samfunnspartiet fjerne nidstanga.»