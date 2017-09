- Feilsitert av NRK

Han ble feilsitert, kryssklippet og til sist overrasket. Leder Per Pedersen i Nordland KrF kjenner seg ikke igjen.

Foto: Dag Erlandsen

Pedersen, som er ordfører i Træna kommune, samt at han sitter i sentralstyret i KrF, kjenner seg overhodet ikke igjen i uttalelsene som ble gjengitt i NRK Nordland søndag, der han skal ha sagt at «det kan ikke være slik at KrF skal ofre sine egne kjernesaker for å berge Lofoten».

- Uten sammenheng

– Dette er tatt helt ut av sin sammenheng. Som ordfører i Helgelands største fiskerikommune er jeg selvsagt sterkt imot en konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Noe annet ville vært galskap. Hvis Inge Halstensen skal lenke seg fast på Lofotodden for å stoppe dette, håper jeg det er en ledig plass ved siden av ham. For der skal jeg stå.

- Jeg må bare slå det fast. Dette er ingen sak, fortsetter Pedersen, som dukket opp på årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag i dag, helt uvitende om harmen han hadde utløst blant nordlandsfiskerne. Vel inne «i løvens hule» ble han kraftig overrasket.

– Jeg følte at det jeg snakket med NRK om, handlet om noe helt annet enn det som kom ut. Og jeg tok en prat med leder i laget, Jan Fredriksen, umiddelbart etter årsmøtetalen hans.

Arbeiderpartiet

- Det jeg har sagt, er at jeg frykter en situasjon der en mindretallsregjering bestående av Høyre og Frp uten bindende avtale med Venstre og KrF skal stå fritt til å få med seg Arbeiderpartiet på laget når denne saka skal opp til avstemning. Og da vet vi hva resultatet blir. Jeg håper ikke partiet gjør alvor av dette.

- Samtidig er jeg sterkt imot å skulle gå i regjering med Fremskrittspartiet. Om det skulle skje, blir det mot min stemme.