Feirer fiskerihovedstaden

I dag starter feiringa av fiskerihovedstaden Båtsfjord. Den skal vare i tre dager og ender lørdagskvelden med musikk og tapas på Båtsfjord Brygge.

Foto: Dag Erlandsen

- Skolene og barnehagene er allerede i gang med fiskeriaktiviteter og fiskesprell. Nå er det omvisning på Norway Seafoods, før gründerdag på Polar Hotell, forteller May Bente Eriksen til Kyst og Fjord. May Bente representerer kommunen, mens Ståle Olsen representerer Frivillighetssentralen. «Same procedure as last year».

Det er tredje gang Båtsfjord lager til dette arrangementet, som helt korrekt har fått navnet «Vi i Fiskerihovedstaden». May Bente trekker særlig fram lørdagens folkemøte, der bedriftene i fiskeværet skal fortelle om framtidsplanene. Ørjan Nergaard i Norway Seafoods, konsernet som skiftet eier i fjor, skal lede møtet.

Gründerdag, litauisk fiskemeny, fiskematkurs, åpent museum, åpen redningsskøyte, fiskebuffet og altså fisketapas er andre stikkord for det som skjer i disse tre dagene.