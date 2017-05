Feires med egen bok

Når Fiskernes Agnforsyning i dag gjennomfører sitt årsmøte, markerer de samtidig sine første 75 år. Det fortjener selvsagt ei bok, som presseveteran Gunnar Grytås har ført i pennen.

Boken vil behørig presenteres under årsmøtet som gjennomføres på dagen. Fredag kveld er det duket for jubileumsmiddag med inviterte gjester. Selve jubileumsdatoen er passert for et halvt år siden, men man valgte å avvente markeringen til årsmøtet slik at flest mulig kunne få den med seg.

Spennende historie

Jubileumsboken som Gunnar Grytås har skrevet, inneholder en spennende historie, fra organisasjonen som har hatt en svært stor betydning for fiskerne langs kysten.

Fiskernes Agnforsyning ble etablert på Sortland i 1941, to år etter at agnloven ble besluttet i Stortinget. Selv om krigen hadde satt sitt preg på det meste i landet i forkant, var agnsituasjonen for nordnorske fiskere så viktig at lederen av Handelsdepartementet Sigurd Johansen – som ble innsatt som fagansatt statsråd i Quisling-regjeringen, sørget for at lovendringen fra 1939, ble gjennomført. Krig eller ikke krig. Det sørget for at de nordnorske fiskerne endelig kunne få en mer forutsigbar hverdag, etter å ha måttet kjempe i årevis for å få agn på kroken. Ikke minst til en pris som gjorde det forsvarlig å drifte med line – uten at man var fattigere da sesongen ble avsluttet enn da man gikk i gang.

Tromsø ble basen

Etter etableringen på Sortland, ble hovedkontoret værende i Vesterålen fram man fant det mest hensiktsmessig å etablere seg i Svolvær – hvor de hadde sin base fram til 1950. Deretter flyttet man til Tromsø, hvor de i 1969 etablerte seg i dagens lokaler. Med ti mål tomt rett på nordsiden av brua, har de kunne bygge opp et hovedkontor med et stort sentralfryselager som har gitt rom både til agnforsyning og senere utleie av frysekapasitet for fisk til eksport.

Brennaktuell

Boken tar for seg alle sider av agnforsyningens historie – fra oppløpet der fiskerne måtte kjempe for agnet til dagens situasjon der agnforsyningen fortsatt spiller en nøkkelrolle og sørger for fiskeriene glir glatt. For de som tror at agnforsyningen er i ferd med å utspille sin rolle, så er det bare å ta en titt på leveransetallene. I 2016 forsynte organisasjonen fiskerinæringen med nærmere 12.000 tonn agn. Det ble et rekordår i alle sammenhenger. Dermed er agnforsyningen aktuell som aldri før.