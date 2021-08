Fengsel og millioninndragning i kongekrabbesaken

Fredag falt dommen mot den antatte hovedmannen i kongekrabbesaken. Han må tåle både fengselsstraff og inndragning av en millionsum.

Dommen fra Indre og Østre Finnmark tingrett kom fredag, og er på tre års fengsel og 1.5 millioner kroner i inndragning. Mannen blir også fratatt retten til å fange og omsette kongekrabbe i fem år.

Aktor vurderer å anke

Hovedmannen i 40-årene skal ifølge tiltalen ha fisket 47 tonn krabbe ulovlig, for så å selge den videre. Leder for påtalemyndigheten i Finnmark politidistrikt, Thomas Eliassen Darell, sier de fikk medhold i de fleste punktene i tiltalen, melder NRK Troms og Finnmark.

– Det er noen enkelte punkter hvor vi ikke har fått fullt medhold. Det er de tingene vi nå må bruke ankefristen til å vurdere nærmere hvorvidt man skal anke og eventuelt få lagmannsrettens vurdering, sier han.

– Saken savner sidestykke

Darell forteller at dette er en kjempestor sak som ikke har noe etablert straffenivå fra før av.

– Dette er en sak som savner sidestykke i Norge fra tidligere av, sier han.

Fire av mannens medsammensvorne er idømt fengselsstraffer fra 20 til 90 dager, samt noe inndragning. Saken mot de fem ble rullet opp etter at 300 kilo krabbe ble beslaglagt ved Polmak på grensa til Finland i 2019. Etterforskningen ledet politiet til en 43-åring fra Rogaland. Han er tiltalt i en egen sak som skal gå for retten i slutten av oktober.