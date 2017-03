Ferdig på Lofothavet

Mandag heiste Kjell Ingebrigtsen flagget til topps som tegn på at årets Lofotsesong er avsluttet på beste vis. Martin Sakariassen var i år med som lærling om bord.

Foto: Privat

Det melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

- Lofotsesongen har vært god i år og det er alltid spesielt å følge gammel tradisjon og heise flagget til topps i masten etter at sesongen er over, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fra gammelt av var det et tegn på at man både var ferdig med sesongen og at alt hadde gått bra når båtene kom tilbake til hjemmehavnen med flagget til topps.

Under årets Lofotfiske har Kjell Ingebrigtsen hatt med seg to om bord. Pål Didriksen har de siste årene vært fast mannskap under Lofotfisket, og i tillegg til ham var også Martin Sakariassen (20) med under den hektiske uken i Lofoten.

20-åringen er lærling fra Meløy videregående skole og har gjort en flott jobb om bord i «Fugløyfisk».

- Ja, det har vært flott å ha Martin om bord og det er spesielt flott å få være med å ønske nye ungdommer velkommen inn i næringen på denne måten. Å få dele erfaring og kunnskap, samtidig som jeg får impulser fra en fremoverlent ungdom er noe av det flotteste jeg kan tenke meg, sier Ingebrigtsen.

Mandag ettermiddag satte de tre kursen mot Bodø etter en arbeidsom uke på Lofothavet. Under stimingen over Vestfjorden ble det satt til livs fiskekaker og poteter.

Kjell Ingebrigtsen har en kvote på drøyt 55 tonn torsk.