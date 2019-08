Ferdige med reparasjonen i Steinesjøen

Entreprenøren gjorde seg denne uka ferdig med reparasjonene av den stormskadde moloen i Steinesjøen i Bø.

Kystverket var tidligere denne uka på befaring sammen med entreprenør Ottar Bergersen & Sønner AS, og kunne konstatere at arbeidet var utført på rekordtid, godt innenfor fristen.

- Entreprenøren har utnytta det været vi har hatt på den best mulige måte. De har hatt utstyr tilgjengelig, og alt har gått bra uten uhell av noe slag, sier regiondirektør i Kystverket, Fridtjof Wangsvik.

Ekstrabevilgning

Et parti av moloen ble ødelagt i et voldsomt uvær i februar i år og det ble satt av 15 millioner kroner i revidert statsbudsjett til å reparere skadene.

Kontraktssummen var like under 10 millioner eks. mva.

Har aldri garantier

- Vil moloen holde fremover? Dette er jo et svært utsatt sted?

- På bruddstedet har vi forsterket moloen ut over det den var ved at vi har brukt litt større steinblokker enn det som lå der tidligere. Det er aldri noen garanti, men vi håper dette holder, for når vi har slike totalhavari på molo så vil det kunne ramme annen type infrastuktur også, sier Wangsvik.

- Slike konstruksjoner er ikke beregnet å vare evig. De har en begrenset levetid i forhold til ekstremvær. Det er ikke uventet at det oppstår skade, vi har hatt store alvorlige skader andre steder. Og det kan skje igjen, slår regiondirektøren fast.