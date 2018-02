Fersk torsk for 125 mill

Dårlig vær reduserte landingene av fersk torsk i uke 6 med 50 millioner kroner fra uka før.

Foto: Erik Jenssen

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Når det gjelder omsetningen av fersk fisk, endte torsken på 7.330 tonn til verdi 125,9 mill kroner, som er ned fra 10.100 tonn og 176,7 mill kroner i uke 5 som var toppnivå hittil i år. Uke 6 i fjor ga hele 15.580 tonn fersk torsk/249,8 mill kroner. Dette snudde også om på situasjonen når det gjelder omsetningen av fersk torsk så langt i år. Forrige uke kunne vi rapportere at vi lå foran fjorårets torskekvantum, men siste uke endret på dette. Totalkvantumet torsk levert fersk pr uke 6 er nå ned sammenlignet med fjoråret, fra 33.060 til 29.300 tonn, og verdien er redusert fra 550 til 514 mill kroner. Det er redusert kvantum for alle redskaper unntatt line/autoline, og fordelingen i år er 13.900 tonn tatt på garn, 7.300 tonn på snurrevad, 3.800 tonn på line/autoline, 3.700 tonn på trål og 600 tonn på juksa. Reduksjonen er spesielt stor for snurrevaden, som er ned fra 10.600 til 7.300 tonn. Den geografiske fordelingen viser økte landinger i Finnmark, mens det er ganske kraftige reduksjoner for Troms og Vesterålen.

2.180 tonn torsk til verdi 44,4 mill kroner var fordelt med 1.560 tonn fra 14 trålere, 580 tonn fra 7 autolinebåter og 40 tonn fra en snurrevadbåt.

Omsetningen av fryst fisk fra norske båter i uke 6 utgjorde 104,6 mill kroner sist uke. Det ble fisket mindre torsk og mer hyse enn uka før.

Omsetningen av fryst hyse kom opp i vel 2.300 tonn til verdi 39,3 mill kroner. Her var 1.830 tonn tatt på trål og resterende på autoline. Omsetningen av fryst torsk fra norske båter så langt i år er litt ned sammenlignet med de 6 første ukene av fjoråret, fra 20.700 til 18.000 tonn, og verdien er ned fra 398 til 372 mill kroner. Kvantumet fryst hyse er litt opp, fra 7.300 til 8.700 tonn og med en verdiøkning fra 118 til 151 mill kroner.