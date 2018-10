Fersk torsk for over 2 milliarder

Norge har eksportert 57 000 tonn fersk torsk inklusiv filet så langt i år.

Foto: Erik Jenssen

Det har gitt eksportinntekter på 2,1 milliarder, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Det er en volumnedgang på 4 prosent, mens verdien økte med 3 prosent eller 65 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Norge har eksportert 1 400 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 57 millioner kroner i september. Det er en volumnedgang på 9 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor.

- Verdiveksten for fersk torsk er i hovedsak drevet av en prisvekst på 9 prosent for hel fisk så langt i år. Samtidig ser vi at fersktorskandelen har økt til fordel for hovedsakelig fryst hel torsk, til tross for at kvoten har gått ned. Medvirkende årsaker er incentivordninger som har ført til økte fangster utenom sesong, i tillegg til et rekordår når det kommer til levendelagring av torsk. Ifølge en ny doktoravhandling ved Nofima og UiT, Norges arktiske universitet, holder den levendelagrede torsken en svært høy og jevn kvalitet, noe som trolig er med på å bidra til prisveksten, spesielt nå utenfor hovedsesongen, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Ingrid Kristine Pettersen.