Ferskfiskordninga

Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

- Dette er ei ordning som virker spesielt godt for vår region, og er ei ordning som bidrar til økt verdiskapning i hele fiskerinæringen. Ei ordning som er med på å øke leveringsdyktigheten til markedene jevnt over året samt sikrer sysselsetting både på hav og land, skriver laget i en fiskeripolitisk årsmøteuttalelse. Laget er opptatt av tiltak for å sikre helårige arbeidsplasser innen fiske og fiskeindustri og foreslår videre:

- Det innføres ikke strukturering for fiskefartøy under 11 meter og åpen gruppe må opprettholdes.

- Økt leveranse av fersk råstoff fra tilbudspliktige trålere.

- Videreføre distriktskvoteordning med krav om bearbeiding av råstoff til flere kommuner.

Her kan man bruke kvoter som gjennom strukturordning frigjøres og gjennom kvoter som trekkes inn ved overtredelse av plikter.

- Opprettholde kystfiskekvota i dagens geografiske område.

- Videreføre dagens kongekrabbeforvaltning.

- Fartøy som har fått konsesjon for snekrabbefiske må levere sine fangster til landanlegg. Dette for å skape industriarbeidsplasser på land. Ombordproduksjon må reduseres.

Hvis fartøy ikke tar i bruk sine konsesjoner, så må disse snarest mulig inndras.

- BAP er fortsatt bekymret for loddebestanden. Lodda er viktig mat for andre fiskeslag, fugl og pattedyr.

BAP mener fortsatt at «føre-var prinsippet» bør brukes inntil bestanden igjen er stor og trygg.

BAP mener at samfunnet får mye mer igjen i sysselsetting og verdiskapning, hvis vi lar lodda være mat for torskefiskeriene.