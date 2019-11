- Ferskfiskordninga bør vare ut året

Fiskarlaget Nord mener ferskfiskordninga burde vært lagt opp med sikte på å holde kystfisket i gang ut året.

Styret i Fiskarlaget Nord har i møte den 24. november 2019 behandlet spørsmål om bifangst av torsk etter 28.november 2019, og fattet følgende uttalelse:

Det er som kjent besluttet stopp i ferskfiskordningen og etter 28.november er det ikke anledning til å ha bifangst av torsk i fisket etter andre arter med mindre fartøyet har egen kvote igjen.

Styret vil påpeke at reguleringen vil medføre fare for økt andel inndratt kvantum torsk i årets siste måned, eventuelt at fisketakten etter også andre arter enn torsk går ned. Bifangst av torsk i noen grad er vanskelig å unngå i fiske etter andre arter, og det er alminnelig at torskekvoten til den enkelte kan være oppfisket mot slutten av kvoteåret. I kystflåten er det ikke kvotefleksibilitet på fartøynivå og således en viss risiko med å la kvoteandeler av verdifull torsk stå ufisket frem mot årsskifte.

For i størst mulig grad å stimulere til fiske etter andre arter enn torsk også i siste del av året, uten at en skal risikere inndragninger som igjen går ut over neste års kvoter, kunne det legges til rette for begrenset bifangst av torsk. Eventuelt burde ferskfiskordningen disponeres for å vare ut året i noen grad.

Styret vil foreslå at ferskfiskordningen for ettertiden disponeres med en målsetting om å vare ut året. Utsatt oppstartsdato er relevant å vurdere.

Uten ferskfiskordningen i bunnen kunne det som et alternativ gis begrenset adgang til bifangst av torsk, for eksempel 10 %