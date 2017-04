Ferskt råstoff for kvart millard

Selv om lofotfisket er på hell, landes det fortsatt store kvantum fersk fisk i Råfisklagets distrikt.

Foto: Dag Erlandsen

Råfisklagets totale omsetning i uke 14 i år var 351,5 mill kroner (foreløpig tall), fordelt med 55,4 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter, og 296,1 mill kroner for norske båter (233,1 fersk og 63,1 fryst), melder laget på sine nettsider.

Uka før nådde totalen 372,8 mill kroner, herav 81,0 mill kroner for utenlandske og omsetningen for norske på 291,8 mill kroner var fordelt med 249,5 mill kroner på ferskt råstoff og 42,3 mill kroner på fryst. Fjorårets uke 14 endte på 409,2 mill kroner, satt sammen av hele 141,9 mill kroner for utenlandske og 267,3 mill kroner for norske (202,4 fersk/64,9 fryst). I fjor på denne tida var påska avviklet.

Landingene fra utenlandske båter i uke 14 i år kom fra 10 russiske frysebåter, 9 trålere og en autoliner, og 470 tonn reke/11,4 mill kroner fra en færøysk tråler. Fangstene fra de russiske båtene bestod av 3.140 tonn torsk til verdi 40,3 mill kroner, 350 tonn hyse/2,3 mill kroner og 110 tonn sei/0,8 mill kroner.