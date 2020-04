Festdagen - som nesten ble en tragedie

Her gjør et 70-talls melbuværinger som fått plass om bord i «Havtind» seg klare til å ta imot landets første hekktråler «Hekktind». Men turen kunne endt i en tragedie. På veg ut holdt nemlig «Havtind» på å kantre. Artikkelforfatteren var selv en av passasjerene, og forteller her historien som ble dysset ned.