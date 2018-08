Fikk årets innovasjonspris

Nor-Fishings innovasjonspris gikk til Liegruppen Fiskeri for sin satsing på miljøvennlig teknologi når de de nå skal bytte ut «Libas»

Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik delte ut Innovasjonsprisen til representanter for Liegruppen Fiskeri AS på Straume og Salt Ship Design AS på Stord for utvikling arv et helt nytt høyteknologisk, kostnadseffektiv og miljøvennlig fiskefartøy.

Skipet skal erstatte Liegruppens fartøy «Libas», som ble solgt til Island i 2016 Nye «Libas» skal leveres i første kvartal 2020.

Fartøyet blir det første fiskefartøyet med hovedmotor som driftes 95 % på nedkjølt naturgass.

– Erfaringen fra dette prosjektet kan komme til å få stor betydning for utviklingen av mer miljøvennlige fiskefartøy nasjonalt og internasjonalt i fremtiden, mener prisvinnerne.

Når naturgass kjøles ned til -162 grader, går den over fra gassfase til væskefase, også kjent som LNG (Liquified Natural Gas). Nedkjølingen fører til at volumet på gassen reduseres til om lag 1/600 av volumet den har i gassfase. Det gjør at gassen både er energieffektiv og lett å transportere. Flytende gass er ikke giftig og kan heller ikke brenne.