Fikk årets miljøpris

Kenneth Bruvik fra Fjell i Hordaland gikk til topps da Fiskeridirektoratets miljøpris 2018 ble delt ut i går.

Foto: Olav Lekve, Fiskeridirektoratet

- I mange år har han vært spesielt opptatt av forsøpling av havet og kysten, og har skapt og vedlikeholdt et stort engasjement både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å få oppmerksomhet rundt marin forsøpling, skriver Fiskeridirektoratet i sin begrunnelse.

Prisen ble delt ut av fiskeriminister Harald T. Nesvik og fiskeridirektør Liv Holmefjord på Nor-Fishing i Trondheim.

Folkelig engasjement

- Etter at en gåsenebbkval ble funnen med magen full av plast på Sotra i januar 2017 har Bruvik stått for et folkelig engasjement for å få redusert marin forsøpling. Fiskerinæringa er en av kildene til plastforurensing i havet og forsøpling av kysten, og det er stort behov for den type engasjement som Kenneth Bruvik står for, skriver Fiskridirektoratet.

Plukket plast i over 20 år

Men engasjementet til Bruvik startet lenge før den såkalte plastkvalen ble funnen på Sotra. Gjennom sitt arbeid i Norges Jeger- og Fiskerforbund – Hordaland (NJFF-Hordaland) med ungdommer som sliterf med å tilpasse seg en ordinær skoledag, har han i over 20 år både registrert og plukka opp stadig større mengder plastavfall langs strender og i viker langs kysten.