Fikk betalt med oljepenger

Forskningsprosjektet som skulle vise at sameksistensen mellom fisk og olje er mulig, ble sponset av oljenæringen.

Foto: Colorbox

Forskningsprosjektet som kostet 30 millioner kroner konkluderer at konsekvensene for torsken ikke er så store ved oljeutslipp, skriver avisa Nordlys.

Olje- og energiminister Terje Søviknes i Tromsø framhevet rapporten fra talerstolen under Arctic Frontiers i januar.

Forskningsrapporten som har blitt karakterisert som banebrytende, med ledende forskere fra hele verden. Prosjektet har blitt ledet av Akvaplan Niva i Tromsø.

Rapporten har nå blitt en del av valgkampen der en stor kampsak er petroleumnsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Norges forskningsråd tildelte midler til prosjektet i 2011. Prosjektet ble tilleggsfinansiert av en rekke oljeselskap: Exxon Mobil, Norske Shell, Statoil, Eni Norge, Conoco-Phillips, BP og Total Norge.

JoLynn Carroll, seniorforsker ved Akvaplan Niva ledet hele forskningsprosjektet.

– Har det vært reaksjoner på at prosjektet er finansiert av oljeselskaper?

– Det er naturlig at noen stiller spørsmål når oljeindustrien er med og finansierer olje og miljøforskning, sier hun til Nordlys.

Hun avviser mangel på integritet i prosjektet.

– Dette er et helt ordinært forskningsprosjekt der alle data er åpne og med målsetting å lage vitenskapelige publikasjoner. Prosjektet vant fram i kampen om forskningsmidler gjennom Forskningsrådets ordinære utlysninger av prosjektmidler, sier Carroll.

Rapporten tar utgangspunkt i oljeutslipp i Lofoten, Vesterålen og Senja i ulike mengder.

Det verste eksempelet man har brukt er utslipp av 30.000 fat olje, der det ikke blir benyttet oljelenser i en tre månders periode. Da vil følgende skje ifølge rapporten:

Overlevelsen av torskeegg og larver reduseres med 43 prosent i de verste utslippene. Men overlevelsen av torskeegg er fra naturens side veldig lav, så den totale reduksjonen i den voksne bestanden blir på 12 prosent mindre utblåsninger av akutt oljeutslipp, var reduksjonen i voksen torsk mellom 0 og 3 prosent.

I alle de ulykkes-variantene man så for seg ville rekrutteringen til den voksne populasjonen være høy og tilstrekkelig til opprettholdelse av torskebestanden, ifølge rapportens konklusjoner.

– Resultatene tyder på at skreibestanden er mindre sårbar for rekrutteringstap enn man tidligere har tenkt, delvis fordi bestanden er livskraftig og godt forvaltet, og dermed har en buffer mot potensielle tap, sier hun.

Rapporten tar ikke høyde for hvordan resten av økosystemet i havet blir påvirket.

– Man må derfor være varsom når resultatene tolkes, sier Carroll.

Adm. dir. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass sparer ikke på kruttet:

– Jeg mener debatten har vært preget av veldig mye feilinformasjon. Det ene er at man må velge mellom fisk eller olje i Lofoten. Det har gjort at mange frykter at oljeaktivitet her representerer en fare for fiskebestanden. Det har vi nå svært god dokumentasjon på at er feil, sa han til Aftenposten for en tid siden.

Til avisa uttalte han at han «reagerer kraftig» på at miljøbevegelsen med sin argumentasjon bidrar til å spre inntrykket av at olje og fisk ikke kan sameksistere.

– Miljøbevegelsen snakker mot bedre vitende når de sier at oljeaktivitet her er en fare for torskebestanden. Et utslipp kan ha effekt for enkeltfisk, men ikke for bestanden, sa Schjøtt-Pedersen til Aftenposten.

Frode Vikebø på Havforskningsinstituttet har vært sentral i prosjektet. Han advarer mot å bruke rapporten slik Schjøtt-Pedersen gjør. Siden rapporten kun tar for seg torsken, er den ikke overførbar til problematikken rundt Lofoten, Vesterålen og Senja.

- Andre forskningsstudier har vist at skadelig oljeeffekt på for eksempel hyseyngel er klart større, sier Vikebø.

– SYMBIOSES-rapporten oppsummerer viktige resultater fra et arbeid med bidrag fra flere norske forskningsmiljøer og peker på at i år hvor norsk-arktisk torsk (skrei) er i god forfatning vil et betydelig oljesøl sør for Røst i gyteperioden resultere i en forbigående nedgang i høstbar bestand. Det vil resultere i dødelighet for et betydelig antall egg og larver, en noe lavere effekt på høstbar bestand gjennom redusert rekruttering det aktuelle året, men en forbigående reduksjon på bestand sett over flere år. Det er viktig å bemerke at det da kun er inkludert effekter på skrei og raudåte – det er ikke tatt høyde for effekter på andre deler av økosystemet, sier Frode Vikebø til Nordlys.

I slutten av rapporten nevnes det dersom det skulle skje en ulykke der mye av fiskeyngel i en årsklasse dør, kan dette bøtes på ved at man reduserer fiskekvoten utenfor LoVeSe i en periode.