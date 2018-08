Fikk bot for ikke å ha lyst ut kontrakt

Norges Sjømatråd har fått en bot på 440.000 kroner og sterk kritikk for ikke å ha lagt en kontrakt ut på anbud. Sjømatrådet vurderer å ta saken inn for rettsvesenet.

Det var selskapet Gambit som klagde inn Sjømatrådet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) etter at konkurrenten WergelandApenes vant en kontrakt på 4,4 millioner kroner.

Det melder Dagens Næringsliv.

Det gjaldt en kontrakt over tre år, der det skulle ytes kommunikasjonstjenester til Norges sjømatråd.

Administrerende direktør Henrik Halvorsen i PR-byrået Gambit reagerte på at de ikke ble invitert inn i anbudsprosessen. Årsaken er at offentlige organer er pålagt å lyse ut kontrakter til konkurranse.

- Innklagede har opptrådt grovt uaktsomt, slo Kofa fast og utstedte et gebyr på 440.000 kroner. Kommunikasjonsrådgiver Trude Bessesen i Norges sjømatråd er ifølge avisen uenig i at de er et offentlig organ, og sier de vil vurdere å ta saken videre til domstolen.

- Vi hadde en konkurranse mellom flere selskaper, selv om kontrakten ikke ble utlyst, sier hun.