Fikk forlenget frist

Arbeidet har vært mer omfattende enn forventet. Derfor forlenges fristen for å få tilskudd.

Foto: Dag Erlandsen

Kystverket Nordland forlenger gyldigheten av tilskudd til Hovden kai i Bø kommune i Vesterålen fra 1. april til 1. oktober 2017. Årsaken er at prosjektet er forsinket som følge av at bakveggen måtte fjernes og ny fundamentering beregnes, skriver Bladet Vesterålen.

Dette kommer til å bli gjort etter påske. Forsinkelsen gjør at hele reparasjonsprosjektet ikke blir ferdig før utpå sensommeren.

Det betyr at kommunen må komme med krav om utbetaling av midler fra Kystverket i juni for at Kystverket skal kunne holde kontroll med framdriften på prosjektet, melder Kystverket.