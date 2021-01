Fikk hjelp fra Kystvakten

MS Trondskjær av Botnhamn fikk bruket i propellen natt til onsdag. Kystvaktskipet KV Barentshav ble redninga.

– KV Barentshav ble i natt kontaktet om at et fiskefartøy hadde satt fast fiskebruket i propellen og hadde behov for assistanse. KV Barentshav satt slep i kuling på 12-mila nord for Andenes og slepte fartøyet inn Hekkingen der redningsskøyta RS Skomvær 3 tok over slepet, melder Kystvakten på Twitter.

39,7 meter lange MS Trondskjær til over 100 millioner kroner var ferdig i mai 2019, ble bygget ved et verft i Polen og ferdigstilt ved Stadyard i Måløy. Reder er Oddvar Nes AS.