Fikk ikke egne snurrevadfelt

De hadde håpet på egne snurrevadfelt i Lofoten, fiskerne som henvendte seg til Fiskeridirektoratet sist uke. – Det ble for kort tid til å behandle denne saken.

Foto: Jonas Aasegg Johannessen

Det sier seniorrådgiver Per Sagen i Fiskeridirektoratet til Fiskeribladet.

- Det er to uker igjen til påske og mange begynner å bli ferdig med sine kvoter. Vi regner derfor med at «trykket» skal letne litt i tiden framover, og håper at fiskerne skal greie å komme til enighet på feltet. Det er tross alt det beste. Uansett ville det blitt for kort tid til å utrede en slik sak skikkelig, sier han.

Skipper Einar Helge Meløysund på «Einar Erlend» og flere med ham ba om støtte fra Nordland fylkes fiskarlag til opprettelsen av et eget snurrevadfelt ved Røst.

Det er fare for brukskollisjoner, siden det er mye line- og garnbruk i området. Her har snurrevadflåten tidligere drevet uten slike problemer.

Arbeidsutvalget i fylkesfiskarlaget anbefalte egne felt for snurrevadflåten i en kjapp høringsrunde.

Kystfiskarlaget avviste forslaget, blant annet siden sesongen har kommet langt og at dette ville få følger for garn- og linefiskerne i området.

- Vi hadde jo en grundig reguleringsprosess før vi etablerte de lokale reguleringene som gjelder under årets fiske. Da kom vi til enighet om et eget linefelt ved Henningsvær med bakgrunn i at line er et sårbart redskap ved brukskonflikter. Men det var ikke da noe krav om snurrevadfelt. Men alle slike tiltak bør nok drøftes grundig på forhånd, slik at man ikke ender opp med utilsiktede konsekvenser for noen av bruksklassene. Ut fra dagens situasjon mener vi det er best å holde på de vedtatte reguleringene ut sesongen, og så oppsummere årets erfaringer før vi fastsetter 2019-reguleringene, sier Sagen til Fiskeribladet.