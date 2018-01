Fikk innsiktspris

I juryens begrunnelse står det blant annet at Sjømatrådets bruk av innsikt i sponsorarbeidet er et eksempel til etterlevelse. Norges sjømatråd får prisen for arbeidet med sitt sykkelsponsorat i 2017. Dette har skjedd gjennom prosjektet «Laks er viktig for Norge», som blant annet var generalsponsor for sykkel-VM. Med over 180 aktivitetsdøgn har Norges sjømatråd og flere av sjømatselskapene vært en svært aktiv sponsor innenfor hele sykkelsporten i Norge gjennom hele sesongen, ikke minst i arbeidet med barn og unge i arrangementet Tour of Norway for kids.

- Det er fantastisk hyggelig å få en slik pris i konkurranse med så mange dyktige sponsoraktører. Innsiktsprisen er en anerkjennelse av den måten Sjømatrådet jobber på, som er systematisk basert på innsikt og måling av resultater. Prisen inspirerer oss og viser at vi har lykkes med sponsorarbeidet til «Laks er viktig for Norge»-prosjektet. Våre analyser viser at folk har blitt mer bevisste på at laks er viktig for Norge og omdømmenivået er tilbake der det var for nesten 10 år siden, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

- Det har vært viktig for oss å jobbe systematisk med dette. Vi har derfor behandlet det på samme måte som vi gjør med store markedskampanjer. Analysen og ikke minst innsikten har vært sentral for å definere hva vi skal oppnå, sier prosjektleder for «Laks er viktig for Norge», Bjørn-Erik Stabell, i Norges sjømatråd.

- For Sjømatrådet er det ekstra hyggelig å få en utmerkelse innenfor innsiktskategorien, og er en stor honnør til vår innsiktsavdeling. Sjømatrådet er en kompetansebedrift, og vi har som ambisjon å være best på innsikt i den globale sjømatnæringen, sier Larsen.

Prisen ble delt ut for aller første gang. Dette skjedde under fagdagen til Sponsor Insight i Oslo onsdag. Sponsor Insight ønsker med prisen å vise at sponsorarbeid er et fag og at innsikt er et viktig virkemiddel i et vellykket sponsorat. Som et synlig bevis på anerkjennelsen delte juryen ut en plakett og rapporten «Det norske sponsormarkedet 2017/18» som er laget av Sponsor Insight.

Juryens begrunnelse:

- Norges sjømatråd, med prosjektet «Laks er viktig», har kommet inn som en «ny» aktør i det norske sponsormarkedet og har satt sitt preg på markedet ved en omfattende og dedikert utnyttelse av de sponsoratene de har inngått.

- Norges sjømatråd har utmerket seg på innsiktssiden ved å legge en grundig forhåndsanalyse, i flere land, til grunn for valg av retning og strategi for sitt sponsorengasjement. Valget har falt på norske sponsorater med bred norsk og internasjonal oppmerksomhet.

- Det har blitt definert et klart overordnet mål om hvordan sponsing skal bidra til å bedre sjømatnæringens omdømme. Strukturerte omdømmemålinger over tid dokumenterer at sponsingen har hatt en positiv effekt på omdømmet.

- Norges sjømatråd har evaluert alle aktivitetene de har gjennomført i form av både publikums- og befolkningsundersøkelser i forbindelse med de største arrangementene, samt medieanalyser knyttet direkte til sponsoratene.

- Juryen mener Norges sjømatråds bruk av innsikt i forbindelse med sponsing er et eksempel til etterlevelse for andre sponsorer.