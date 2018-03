Fikk kongens fortjenestemedalje

Fiskerinestor Inge Halstensen har fått Kongens fortjenestemedalje, etter et omfattende liv fylt med engasjement for lokalsamfunnet og norsk fiskerinæring.

Foto: Sildelaget

Ordfører i Austevoll og forslagsstiller Solveig Salthella la vekt på det gode arbeidet som Inge Halstensen har lagt ned for lokalsamfunnet i Bekkjarvik, da tildelingen ble feiret, skriver Fiskebåt.

I forslaget viser ordføraren til at innsatsen spenner over flere tiår og at han har vært aktiv innen flere viktige samfunnsområder. Både som fisker og reder har han vært aktiv i flere organisasjonar, Norges Fiskarlag, Norges Sildesalgslag og ikke minst i Fiskebåt, der han var styreleder i perioden 2006 til 2010.

På lokalt og regionalt plan har han utmerket seg som politiker og som forvaltar av handelsstaden Bekkjarvik og kystkulturen, reiselivsaktør og ildsjel, heter det i brevet fra ordføreren.

Ifølge lokalavisa Marsteinen, legg Inge Halstensen sjølv, vekt på at minst halvparten av prisen deler han med ektefellen Eli.

Kort om Inge Halstensen;

- Bosatt i Bekkjarvik i Austevoll kommune.

- Gift med Eli Halstensen og har tre voksene barn.

- Er utdannet cand.philol fra Universitetet i Bergen, med språkstudier fra Boston University i USA.

- Sidan 1979 har han vært fisker, reder og daglig leder i K. Halstensen AS.

- Leder i Fiskebåt fra 2006 til 2010.