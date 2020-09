Fikk krill-kontrakt på 200 mill.

Kongsberg Maritime skal levere skipsdesign og en «omfattende, avansert utstyrspakke» til et 120 meter langt nytt krillfartøy for krillprodusenten Rimfrost.

Det heter det i en børsmelding.

Kontrakten er verdt i overkant av 200 millioner kroner.

Det nye krillfartøyet som er forventet å være i drift om to år, skal bygges av det norske selskapet Westcon.

– I dette prosjektet er vi involvert i alt fra overordnet design til produktdetaljering, og det har gjort det mulig å utvikle et fartøy som er skapt for en ny fremtid. Kontrakten betyr dessuten mye for arbeidsplasser i det maritime miljøet på Sunnmøre da mye av utstyret vil produseres på våre anlegg her, sier Kongsberg Maritime-sjef Egil Haugsdal i meldingen.

Stig Remøy, adm. direktør i Rimfrost, sier dette er det eneste fartøyet i verden der både helsekost og kosttilskudd blir produsert ombord umiddelbart etter fangst.

– Kort og hensynsfull prosessering bidrar til kvalitet, og vil hjelpe oss til å videreutvikle produkter for mennesker, dyr, oppdrettsfisk og for farmasøytisk bruk. Vi tror at skipet vil revolusjonere krillfiske i Antarktisk, sier Remøy.