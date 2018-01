Fikk lysestake på lina

Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Forleden kom linefisker Børge Iversen på «Iversen Junior» opp til Nic. Haug AS sitt anlegg på Ballstad etter et sjøvær utenfor Stamsund, skriver Lofotposten (bak betalingsmur).

Han veide inn fangsten som besto av blant annet 300 kilo torsk.

– Jeg fikk rundt 100 kilo på stampen og mer kan vi vel ikke vente på denne årstiden. I dag var det mer torsk enn sist jeg dro. I dag har vel i underkant av 300 kilo torsk. Det er kysttorsk. Det er flott fisk og jeg har spist torsk lever og rogn. Som vanlig smakte det, sa fiskeren til avisen.

Andre fiskeslag gjorde seg også gjeldende.

– Det var uer, hyse, kveite. sei, brosme, lange og en lysestake. Det var en adventsstake så det er vel noen som har ryddet ut jula, sa han med en etterfølgende latter til Lofotpostens reporter.

På Cven av fangster har fiskeren fra Vestvågøy både barnevogn, VHF-antenner og et dusjoppheng på lina. – Det er for tidlig på året for dusjoppheng, sa han med et smil.