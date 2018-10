Fikk mer blåkveite

Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Fiskeridirektøren har besluttet å øke kvotene for konvensjonelle havfiskefartøy og trålere i fisket etter blåkveite nord for 62°N med 10 tonn per fartøy. Kvoteøkningen gis som maksimalkvotetillegg.

Beslutningen hadde virkning fra og med onsdag.