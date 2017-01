Fikk miljøpris

Fiskebåt har sammen med Greenpeace og de andre aktørene bak Arktis-avtalen, fått miljøprisen «Responsibile Business Oceans Awards».

Prisen blir delt ut fordi gruppa har tatt ansvar for å drive et ansvarlig og bærekraftig fiskeri i de nordlige delene av Barentshavet, den såkalte Arktis-avtalen, skriver Fiskebåt.

Minkende is

Avtalen går ut på at det ikke blir fisket i det som er omtalt som nye område, som følge av at isen i området rundt Nordpolen trekker seg tilbake. Varmere klima fører til mindre is og dermed åpning av nye havområder i nord.

Kart

Det er derfor utarbeidet et kart som viser hvor isgrensen tradisjonelt har gått. Partane er enige om ikke å starte fiske i disse områdene før det er gjort kartlegginger av bunnforholdene og andre faktorer som kan virke inn på økosystemet.

I juryens begrunnelse blir det vist til at gruppe gjennom dette har tatt et viktig ansvar for å sikre miljøet i nordlige deler av Barentshavet.